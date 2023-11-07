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Шахтер - Барселона 1:0: обзор матча и результат игры 07.11.2023

"Горняки" отлично справились в матче против серьезного оппонента, заработав заслуженные три очка.
Сегодня, 21:45
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Во вторник, 7 ноября, в Гамбурге в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились Шахтер и Барселона.

Несмотря на преимущество во владении мячом по итогам первого тайма, каталонский коллектив не мог похвастаться действительно опасными моментами.

А вот "оранжево-черным" удалось не только создать угрозу у ворот Марк-Андре тер Штегена, а еще и забить гол: на 40-й минуте Гиорги Гочолеишивли навесил с правого фланга, а Даниил Сикан выиграл верховую борьбу и нанес точный удар головой в дальний угол, с которым не справился вратарь.

 

После перерыва ситуация вполне ожидаемо сменила свой вектор. Каталонцы начали чаще ходить в атаку, вскоре Хави Эрнандес сделал одновременно четыре замены, чтобы добавить давления на ворота Шахтера. Но и украинцы не забывали о том, чтобы тревожить тер Штегена.

Мог отличиться голом Гочолеишвили, но он с острого угла пробил прямо в голкипера. Затем в такой же ситуации оказался Сикан, который повторил "успех" одноклубника.

Но еще до этого Даниил при "помощи" Андреаса Кристенсена получил травму плеча, когда датчанин завалил форварда, после чего упал прямо на него. На 62-й минуте Марино Пушич был вынужден менять своего игрока.

А спустя десять минут из-за травмы ноги с поля ушел еще и капитан "горняков" Тарас Степаненко. Но несмотря на это Шахтер продолжил играть, как раньше. И Невертон даже сумел забить, но гол был отменен из-за небольшого офсайда у бразильца.

Барселона попыталась устроить финальный штурм, но он не создал каких-то нерешаемых проблем для украинского коллектива, который завоевал заслуженную и важную победу, третью в истории противостояний с каталонцами.

Теперь Шахтер имеет шесть очков, как и Порту, которому предстоит сыграть с Антверпеном. Барселона же продолжает лидировать в группе Н, имея в активе девять баллов.

Статистика матча Шахтер - Барселона четвертого тура Лиги чемпионов

Шахтер - Барселона 1:0
Гол: Сикан, 40.

Ожидаемые голы (xG): 0,82 - 0,95
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 10 - 9

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко (Степаненко, 73), Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон (Швед, 90+7) - Сикан (Келси, 62).

Барселона: тер Штеген - Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 59) - Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Гави (Лопес, 81) - Рафинья (Ямал, 59), Левандовски, Торрес (Феликс, 59).

Предупреждения: Невертон - Араухо.

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