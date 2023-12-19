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Посетила стадион: супруга Довбика мило поздравила украинца за феерию в матче Ла Лиги

Возлюбленная Артема стала свидетельницей триумфа.
Сегодня, 11:25
Артем Довбик с супругой / instagram.com/yuliia.dovbyk
Артем Довбик с супругой / instagram.com/yuliia.dovbyk

В рамках семнадцатого тура чемпионата Испании Жирона разгромила Алавес (3:0). Лучшим игроком матча стал украинский форвард Артем Довбик, который оформил дубль.

На последнем домашнем матче текущего года каталонской команды присутствовала супруга игрока Юлия, которая в компании подруги наблюдала за игрой.

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Юлия поздравила Довбика с игрой, написав, что любит его.

Отметим, что Артем попал в ТОП-10 рейтинга игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Ла Лиге в XXI веке.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

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Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

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