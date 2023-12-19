Посетила стадион: супруга Довбика мило поздравила украинца за феерию в матче Ла Лиги

В рамках семнадцатого тура чемпионата Испании Жирона разгромила Алавес (3:0). Лучшим игроком матча стал украинский форвард Артем Довбик, который оформил дубль.

На последнем домашнем матче текущего года каталонской команды присутствовала супруга игрока Юлия, которая в компании подруги наблюдала за игрой.

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Юлия поздравила Довбика с игрой, написав, что любит его.

Отметим, что Артем попал в ТОП-10 рейтинга игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Ла Лиге в XXI веке.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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