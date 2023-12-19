Отпраздновал в стиле силача: Жирона на украинском языке поздравила Довбика с дублем
Форвард отличился дублем.
Каталонская Жирона решила поздравить Артема Довбика на родном языке.
Напомним, 18 декабря, испанский клуб разгромил Алавес, а украинский форвард отметился дублем.
Один из своих голов Артем отпраздновав, похвастав мышцами, что очень понравилось фанатам Жироны.
После этого в Тикток-аккаунте клуба появилось видео с Добвиком, которое было подписано на украинском: "Наше улюблене святкування голу".
С обзором поединка Жирона - Алавес вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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