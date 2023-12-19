Отпраздновал в стиле силача: Жирона на украинском языке поздравила Довбика с дублем

Каталонская Жирона решила поздравить Артема Довбика на родном языке.

Напомним, 18 декабря, испанский клуб разгромил Алавес, а украинский форвард отметился дублем.

Один из своих голов Артем отпраздновав, похвастав мышцами, что очень понравилось фанатам Жироны.

После этого в Тикток-аккаунте клуба появилось видео с Добвиком, которое было подписано на украинском: "Наше улюблене святкування голу".

С обзором поединка Жирона - Алавес вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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