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Жирона - Алавес 3:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 18.12.2023

Клуб украинцев продолжает гонку за чемпионство.
Сегодня, 00:25
Жирона обыграла Алавес / Getty Images
Жирона обыграла Алавес / Getty Images

В заключительном 17-м туре чемпионата Испании Жирона на своем поле принимала Алавес (3:0).

Украинский форвард хозяев Артем Довбик стал лучшим игроком матча, ведь на своей счет записал дубль.

Футболист был первым на добивании, а также реализовал пенальти.

В составе Жирона также забил Порту. Гости, в свою очередь, так и не смогли поразить ворота лидера Ла Лиги.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Алавес в семнадцатом туре Ла Лиги:

Жирона - Алавес 3:0
Голы: Довбик, 23, 59 (пен.), Порту, 42

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Д. Лопес (Хуанпе, 79), Блинд - Коуту (Арнау, 79), Мартин (Солис, 73), А. Гарсия, Гутьеррес - Порту (Торре, 64), Савио (Валери, 64) - Довбик.

Алавес: Сивера - Теналья, Марин, Дуарте, Х. Лопес - Бланко (Каррикабуру, 78), Гевара - Горосабель (Сола, 74), Гуриди (Хаджи, 62), Риоха (Реббаш, 62) - Саму (Кике, 74).

Предупреждения: Теналья

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Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

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