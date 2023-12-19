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Довбик - лучший игрок матча Жирона - Алавес по версии WhoScored

Украинец помог команде вновь вернуться на вершину Ла Лиги.
Сегодня, 00:08
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В понедельник, 18 декабря, в рамках семнадцатого тура чемпионата Испании Жирона на своем поле обыграла Алавес (3:0).

Украинский форвард хозяев Артем Довбик стал героем встречи, оформив дубль.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинца, поставив ему оценку в 8.2 балла.

В текущем сезоне Довбик провел за испанский клуб 17 игр во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал шесть голевых передач.

На ISPORT доступно видео голов украинца.

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Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

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