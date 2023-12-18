Жирона - Алавес 3:0 обзор матча и результат игры 18.12.2023
В рамках семнадцатого тура чемпионатат Испании Жирона на своем поле принимала Алавес.
Главным героем встречи стал украинский форвард Артем Довбик. Футболист сумел оформить дубль, завбив головой и с пенальти.
В составе хозяев также голом отметился Порту.
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Отметим, что украинский вингер Виктор Цыганков не принимал участия в матче из-за травмы.
В турнирной табилце Ла Лиги Жирона стала лидером, обойдя Реал на два балла.
Статистика матча Жирона - Алавес 17-го тура чемпионата Испании
Жирона - Алавес 3:0
Голы: Довбик, 23, 59 (пен.), Порту, 42
Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Д. Лопес (Хуанпе, 79), Блинд - Коуту (Арнау, 79), Мартин (Солис, 73), А. Гарсия, Гутьеррес - Порту (Торре, 64), Савио (Валери, 64) - Довбик.
Алавес: Сивера - Теналья, Марин, Дуарте, Х. Лопес - Бланко (Каррикабуру, 78), Гевара - Горосабель (Сола, 74), Гуриди (Хаджи, 62), Риоха (Реббаш, 62) - Саму (Кике, 74).
Предупреждения: Теналья
В следующем туре Жирона на выезде сыграет с Бетисом (21 декабря).
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