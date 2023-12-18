Жирона - Алавес 3:0 обзор матча и результат игры 18.12.2023

Украинец стал героем встречи Ла Лиги.

В рамках семнадцатого тура чемпионатат Испании Жирона на своем поле принимала Алавес.

Главным героем встречи стал украинский форвард Артем Довбик. Футболист сумел оформить дубль, завбив головой и с пенальти.

В составе хозяев также голом отметился Порту.

Читай также: Лунин или Кепа: Анчелотти ответил, кого считает основным голкипером Реала

Отметим, что украинский вингер Виктор Цыганков не принимал участия в матче из-за травмы.

В турнирной табилце Ла Лиги Жирона стала лидером, обойдя Реал на два балла.

Статистика матча Жирона - Алавес 17-го тура чемпионата Испании

Жирона - Алавес 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (пен.), Порту, 42

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Д. Лопес (Хуанпе, 79), Блинд - Коуту (Арнау, 79), Мартин (Солис, 73), А. Гарсия, Гутьеррес - Порту (Торре, 64), Савио (Валери, 64) - Довбик.

Алавес: Сивера - Теналья, Марин, Дуарте, Х. Лопес - Бланко (Каррикабуру, 78), Гевара - Горосабель (Сола, 74), Гуриди (Хаджи, 62), Риоха (Реббаш, 62) - Саму (Кике, 74).

Предупреждения: Теналья

В следующем туре Жирона на выезде сыграет с Бетисом (21 декабря).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!