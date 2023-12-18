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Идеальное чувство: Довбик дважды забил за Жирону в матче с Алавесом

Украинец продолжает тащить испанский клуб.
Сегодня, 23:25
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках семнадцатого тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимает Алавес.

В стартовом составе хозяев с первых минут на поле вышел Артем Довбик. Форварду понадобилось немного времени, чтобы записать свое имя в протокол. 

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На 23 минуте украинец оказался первым на добивании после того, как голкипер Алавес отбил удар Коуту. Довбик головой переправил мяч в ворота соперника, забив головой.

После перерыва украинец забил второй гол - реализовал пенальти.

Для Артем это десятый гол за Жирону в текущем сезоне.

Отметим, что Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за проблем со здоровьем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

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