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Болельщики Жироны выбрали лучшего игрока ноября

Артем Довбик продолжает быть любимцем испанских фанатов.
Сегодня, 14:21
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Жирона объявила, что лучшим игроком команды в ноябре стал Артем Довбик.

Украинский форвард победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков испанского клуба, набрав больше, чем другие лидеры команды.

Напмоним, что в ноябре у Довбика на счету четыре матча и шесть результативных действий. Благодаря эффективности украинца Жирона возглавила таблицу Ла Лиги.

Ранее также сообщалось, что испанский клуб интересуется игроком МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

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