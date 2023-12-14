Болельщики Жироны выбрали лучшего игрока ноября

Жирона объявила, что лучшим игроком команды в ноябре стал Артем Довбик.

Украинский форвард победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков испанского клуба, набрав больше, чем другие лидеры команды.

Напмоним, что в ноябре у Довбика на счету четыре матча и шесть результативных действий. Благодаря эффективности украинца Жирона возглавила таблицу Ла Лиги.

Ранее также сообщалось, что испанский клуб интересуется игроком МЮ.

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