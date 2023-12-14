Болельщики Жироны выбрали лучшего игрока ноября
Артем Довбик продолжает быть любимцем испанских фанатов.
Жирона объявила, что лучшим игроком команды в ноябре стал Артем Довбик.
Украинский форвард победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков испанского клуба, набрав больше, чем другие лидеры команды.
Напмоним, что в ноябре у Довбика на счету четыре матча и шесть результативных действий. Благодаря эффективности украинца Жирона возглавила таблицу Ла Лиги.
Ранее также сообщалось, что испанский клуб интересуется игроком МЮ.
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