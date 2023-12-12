Жирона Цыганкова и Довбика интересуется хавбеком МЮ

Донни ван де Бек может перейти в стан испанского клуба.

Жирона планирует усиление состава в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанский коллектив намерен подписать хавбека МЮ Донни ван де Бека. Речь идет об аренде.

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В данный момент обсуждаются различные варианты сделки, однако, у каталонцев есть конкурент в лице Айнтрахта, который сейчас возглавляет гонку за футболиста.

Отметим, что ван де Бек не входит в планы Эрика тен Хага и не играет в текущем сезоне за манкунианцев.

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