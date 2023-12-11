Защитник Жироны заинтересовал европейские топ-клубы

Мигель Гутьеррес может сменить прописку уже зимой.

Мигель Гутьеррес стал целью для многих европейских грандов, пишет Relevo.

Левый защитник сенсационной Жироны заинтересовал Баварию, Арсенал и Манчестер Сити. Скауты этих клубов внимательно изучают игрока.

К тому же в контракте 22-летнего Гутьерреса прописаны отступные в рамзаре 35 млн евро. Однако мадридский Реал имеет право первоочередного выкупа игрока, летом он обойдется им в 8 млн евро.

Мадридцы, в целом, не против вернуть воспитанника, однако Альфонсо Дэвис является для них приоритетной целью. Жирона же склоняется к продаже игрока зимой, чтобы выручить больше денег.

Ранее также сообщалось, что МЮ отпустит своего форварда свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!