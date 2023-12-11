МЮ отпустит своего форварда свободным агентом
Контракт с Марсиалем решили не продлевать.
Манчестер Юнайтед не собирается продлевать контракт Антони Марсиаля, утверждает Дэвид Орнстайн.
На текущий момент у форварда контракт до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
Вот именно эту опцию МЮ и не собирается использовать, а следовательно уже летом Марсиаль станет свободным агентом.
Напомним, что в текущем сезоне у француза на счету 19 матчей и лишь два забитых гола. Трансфермаркт оценивает форварда в 15 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Кейн планировал оказаться летом в МЮ.
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