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МЮ отпустит своего форварда свободным агентом

Контракт с Марсиалем решили не продлевать.
Сегодня, 12:08
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Манчестер Юнайтед не собирается продлевать контракт Антони Марсиаля, утверждает Дэвид Орнстайн.

На текущий момент у форварда контракт до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон. 

Вот именно эту опцию МЮ и не собирается использовать, а следовательно уже летом Марсиаль станет свободным агентом. 

Напомним, что в текущем сезоне у француза на счету 19 матчей и лишь два забитых гола. Трансфермаркт оценивает форварда в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Кейн планировал оказаться летом в МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антони Марсиаль

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