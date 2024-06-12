iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агент Марсиаля рассказал о критериях выбора нового клуба

Ламболи отрицает, что его клиент ищет большие деньги.
Вчера, 17:09
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Агент Антони Марсиаля Филипп Ламболи опроверг информацию о том, что у его клиента слишком высокие финансовые запросы.

Напомним, французский форвард оказался сводобным агентом этим летом после того, как Манчестер Юнайтед решил не продлевать с ним контракт.

Как сообщает Ламболи, сейчас Антони в отпуске, но он изучает все возможные предложения. Марсиаль хочет стать частью амбициозного проекта, чтобы вернуться в сборную Франции.

"Антони сейчас в отпуске. Мы изучаем различные проекты, и нам потребуется время.

Антони позаботился о том, чтобы быть в форме и готовым к своему новому клубу. В течение двух месяцев он тренировался в обычном режиме. Ему 28 лет.

Я слышу сообщения о том, что у него завышенные финансовые требования к клубам. Это неправда. Антони хочет амбициозный проект, чтобы достичь высоких целей на клубном уровне и вернуться в сборную Франции. Он будет выбирать клуб, исходя из своих профессиональных и семейных интересов.

Деньги важны для любого профессионального игрока, но они не являются его приоритетом", - приводит слова Ламболи Goal.

Ранее также сообщалось, что Бавария готовится к уходу своих ветеранов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антони Марсиаль

Статьи по теме

Марсиаль официально попрощался с Манчестер Юнайтед Марсиаль официально попрощался с Манчестер Юнайтед
Форвард МЮ получил неожиданные варианты в Италии и Англии Форвард МЮ получил неожиданные варианты в Италии и Англии
МЮ отпустит своего форварда свободным агентом МЮ отпустит своего форварда свободным агентом
Экс-защитник Ливерпуля: Играй Марсиаль так за Ньюкасл, Хау снял бы его через 20 минут Экс-защитник Ливерпуля: Играй Марсиаль так за Ньюкасл, Хау снял бы его через 20 минут
Помочь журналистам

Видео

Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Украина11:23
Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24
Европа10:56
Тен Хаг выставил три условия для продления контракта с Манчестер Юнайтед
Европа10:31
Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику
Легкая атлетика09:58
Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике
Европа09:30
Новый тренер Ливерпуля зарядился энергией на Ибице перед работой в АПЛ
Футбол09:08
Клуб Кривцова и Месси хочет пригласить многократного победителя Лиги чемпионов
Формула 108:39
МакЛарен собирается стабильно бороться за победы за счет будущих обновлений
Европа08:14
Бавария договорилась о трансфере японского центрбека Штутгарта
Евро-202408:00
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
НБА07:50
Финал НБА: Бостон без Порзингиса третий раз обыграл Даллас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK