Агент Марсиаля рассказал о критериях выбора нового клуба

Агент Антони Марсиаля Филипп Ламболи опроверг информацию о том, что у его клиента слишком высокие финансовые запросы.

Напомним, французский форвард оказался сводобным агентом этим летом после того, как Манчестер Юнайтед решил не продлевать с ним контракт.

Как сообщает Ламболи, сейчас Антони в отпуске, но он изучает все возможные предложения. Марсиаль хочет стать частью амбициозного проекта, чтобы вернуться в сборную Франции.

"Антони сейчас в отпуске. Мы изучаем различные проекты, и нам потребуется время.

Антони позаботился о том, чтобы быть в форме и готовым к своему новому клубу. В течение двух месяцев он тренировался в обычном режиме. Ему 28 лет.

Я слышу сообщения о том, что у него завышенные финансовые требования к клубам. Это неправда. Антони хочет амбициозный проект, чтобы достичь высоких целей на клубном уровне и вернуться в сборную Франции. Он будет выбирать клуб, исходя из своих профессиональных и семейных интересов.

Деньги важны для любого профессионального игрока, но они не являются его приоритетом", - приводит слова Ламболи Goal.

Ранее также сообщалось, что Бавария готовится к уходу своих ветеранов.

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