Форвард МЮ получил неожиданные варианты в Италии и Англии

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсиаль заинтересовал ряд клубов, пишет Football Italia.

Ранее уже сообщалось, что подписать француза раздумывает миланский Интер, однако теперь конкуренцию ему может составить Ювентус.

"Бьянконери" работали над трансфер Фелипе Андерсона, но вингер предпочел перебраться на родину. Потому в Ювентусе обратили внимание на Марсиаля, однако зарплата форварда может стать помехой.

Также за футболистом следит Тоттенхэм, однако "шпоры" и так планируют масштабную трансферную кампанию, потому вряд ли станут серьезными конкурентами на француза.

Напомним, летом Антони Марсиаль станет свободным агентом после девяти лет в Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что другой французский форвард может покинуть европейский футбол.

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