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Марсиаль официально попрощался с Манчестер Юнайтед

Француз покидает клуб после девяти лет.
Сегодня, 09:45
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсиаль записал прощальное видео.

Напомним, 28-летний француз покидает клуб после девяти лет, в течение которых он провел 317 матчей, отличившись 90 голами 37 ассистами.

Клуб решил не продлевать контракт с нападающим, и летом Марсиаль станет свободным агентом. МЮ подписал игрока за 60 млн евро плюс множество различных бонусов, а сейчас Марсиаль оценивается лишь в 10 млн евро.

"Дорогие болельщики Юнайтед, с огромным волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере.

С момента моего прихода в 2015 году для меня было большой честью носить эту футболку и играть перед вами, лучшими болельщиками в мире! Вы были незыблемой поддержкой в хорошие и трудные времена. Ваша страсть и верность были постоянным источником мотивации для меня.

Манчестер Юнайтед всегда будет в моем сердце. Этот клуб оставил след в моей карьере и предоставил мне невероятную возможность играть перед вами", - рассказал Антони в видео.

Ранее также сообщалось, что Ineos уверены, что УЕФА пустит клуб в Лигу Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антони Марсиаль

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