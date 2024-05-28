Ineos рассчитывает, что УЕФА позволит МЮ сыграть в Лиге Европы

Новые совладельцы Манчестер Юнайтед компания Ineos уверена, что клуб допустят к Лиге Европы, пишет Daily Mail.

Напомним, что с 2019 года компания Рэтклиффа также владеет Ниццей, которая завершила сезон на пятом месте и квалифицировалась в ЛЕ.

Манчестер Юнайтед завершил сезон восьмым, но также пробился в ЛЕ благодаря победе в Кубке Англии. А согласно правилам УЕФА в одном турнире не могут участвовать команды, принадлежащие одному владельцу.

Если складывается такая ситуация, то путевку получает команда, финишировавшая в национальном чемпионате выше. Если позиции команд одинаковые, то то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге.

Однако в Ineos ведут переговоры с УЕФА и почти уверены, что манкунианцев допустят в ЛЕ, так как часть Рэтклиффа в МЮ составляет лишь 30%.

В худшем случае, если Манчестер Юнайтеж все же допустят в Лигу Европу, клуб отправится в Лигу конференций.

Ранее также сообщалось, что МакКенна более не является кандидатом на пост тренера МЮ.

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