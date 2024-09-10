Бразильский клуб вышел из переговоров по Марсиалю

Бразильский Фламенго решил не подписывать Антони Марсиаля, пишет Sport Witness.

Напомним, ранее сообщалось, что француз - основаной кандидат на замену травмированному Педро Абреу.

Однако по итогу клуб не сумел договориться с форвардом. Марсиаль требовал трехлетний контракт с солидной зарплатой, которая не подошла клубу.

Фламенго посчитал запросы Антони неприемлемыми, а потому попросту вышел из переговоров.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард сборной Франции задержан по подозрению в сексуальном насилии.

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