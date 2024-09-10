Экс-форварда сборной Франции задержали по обвинению в сексуальном насилии

Экс-нападающему сборной Франции, Монако и Севильи Виссаму Бен-Еддеру грозит тюремное заключение из-за обвинений в сексуальном насилии.

Как сообщает L'equipe, 32-летнего футболиста задержали во время пребывания в приморских Альпах. На француза подала в суд девушка 2001 года рождения, которая обвиняет его в изнасиловании в состоянии алкольного опьянения.

Прокуратура настаивала на содержании Бен-Еддера под стражей, по меньшей мере, до окончания судебного процесса, но ее требования не удовлетворили. Виссама поместили под домашний арест с запретом на посещение ночных клубов и других публичных заведений.

Отметим, что прошлым летом форварда уже обвиняли в насилии, но тогда его выпустили под залог в размере почти миллиона евро, а еще раньше Бен Еддера осудили на 6 месяцев условного лишения свободы за неуплату налогов.

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