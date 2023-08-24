Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24:
Узнай на ISPORT, что думают букмекеры о будущем победителе чемпионата Франции.
Во Франции начался чемпионат Франции сезона-2023/24, где 18 команд соревнуются за чемпионство.
У букмекеров есть свои мысли касаемо будущего победитля Лиги 1. ISPORT предлагает вам узнать, кто считается фаворитом французского элитного дивизиона.
Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Франции
- ПСЖ: 1,22 - 1,36
- Марсель: 8,0 - 10,6
- Монако: 9,0 - 15,0
- Лилль: 12,0 - 21,0
- Ренн: 29,0 - 41,0
Коэффициент на остальные команды 51,0 и более.
Отметим, что после 2 сыгранных туров только Монако и Брест, который не считается одним из фаворитов, имеют 6 из 6 возможных очков. У ПСЖ 2 ничьи из 2.
Напомним, на ISPORT также доступен прогноз на чемпиона Италии.