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Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24:

Узнай на ISPORT, что думают букмекеры о будущем победителе чемпионата Франции.
Сегодня, 14:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Во Франции начался чемпионат Франции сезона-2023/24, где 18 команд соревнуются за чемпионство.

У букмекеров есть свои мысли касаемо будущего победитля Лиги 1. ISPORT предлагает вам узнать, кто считается фаворитом французского элитного дивизиона.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Франции

  • ПСЖ: 1,22 - 1,36
  • Марсель: 8,0 - 10,6
  • Монако: 9,0 - 15,0
  • Лилль: 12,0 - 21,0
  • Ренн: 29,0 - 41,0

Коэффициент на остальные команды 51,0 и более.

Отметим, что после 2 сыгранных туров только Монако и Брест, который не считается одним из фаворитов, имеют 6 из 6 возможных очков. У ПСЖ 2 ничьи из 2.

Напомним, на ISPORT также доступен прогноз на чемпиона Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция ПСЖ

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