Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24:

Узнай на ISPORT, что думают букмекеры о будущем победителе чемпионата Франции.

Во Франции начался чемпионат Франции сезона-2023/24, где 18 команд соревнуются за чемпионство.

У букмекеров есть свои мысли касаемо будущего победитля Лиги 1. ISPORT предлагает вам узнать, кто считается фаворитом французского элитного дивизиона.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Франции

ПСЖ: 1,22 - 1,36

Марсель: 8,0 - 10,6

Монако: 9,0 - 15,0

Лилль: 12,0 - 21,0

Ренн: 29,0 - 41,0

Коэффициент на остальные команды 51,0 и более.

Отметим, что после 2 сыгранных туров только Монако и Брест, который не считается одним из фаворитов, имеют 6 из 6 возможных очков. У ПСЖ 2 ничьи из 2.

Напомним, на ISPORT также доступен прогноз на чемпиона Италии.