Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024:
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В Италии начался чемпионат по футболу сезона-2023/24, где 20 команд посоревнуются за статус чемпиона.
ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Италии
- Интер Милан: - 1.01
- Милан: - 100.0
- Ювентус: - 500.0
На остальные команды ставки не принимаются
Интер опережает Милан на 14 очков и Ювентус на 20 за 8 туров до завершения чемпионата.
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