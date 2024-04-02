Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024:

В Италии начался чемпионат по футболу сезона-2023/24, где 20 команд посоревнуются за статус чемпиона.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Италии

Интер Милан: - 1.01

Милан: - 100.0

Ювентус: - 500.0

На остальные команды ставки не принимаются

Интер опережает Милан на 14 очков и Ювентус на 20 за 8 туров до завершения чемпионата.



Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на победителя чемпионата Германии