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Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024:

Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя чемпионата Италии.
Сегодня, 17:14
Интер
Интер

В Италии начался чемпионат по футболу сезона-2023/24, где 20 команд посоревнуются за статус чемпиона.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Италии

  • Интер Милан: - 1.01
  • Милан: - 100.0
  • Ювентус: - 500.0

На остальные команды ставки не принимаются

Интер опережает Милан на 14 очков и Ювентус на 20 за 8 туров до завершения чемпионата.
 

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на победителя чемпионата Германии

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Серия А

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