Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24
ISPORT рассказывает, что думают букмекеры о потенциальном победителе чемпионата Германии сезона-2023/24.
В Германии начался новый сезон местного чемпионата, где за победу соревнуются 18 команд.
ISPORT рассказывает, какие мысли у букмекеров касаемо фаворитов текущей кампании.
Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Германии
- Бавария: 1,18 - 1,25
- Боруссия Дортмунд: 6,5 - 8.0
- РБ Лейпциг: 12,5 - 18,5
- Байер: 26,0 - 41,0
На остальные команды коэффициент 101 и более.
Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на победителя испанской Ла Лиги.