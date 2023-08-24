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Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24

ISPORT рассказывает, что думают букмекеры о потенциальном победителе чемпионата Германии сезона-2023/24.
Сегодня, 14:08
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В Германии начался новый сезон местного чемпионата, где за победу соревнуются 18 команд.

ISPORT рассказывает, какие мысли у букмекеров касаемо фаворитов текущей кампании.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Германии

  • Бавария: 1,18 - 1,25
  • Боруссия Дортмунд: 6,5 - 8.0
  • РБ Лейпциг: 12,5 - 18,5
  • Байер: 26,0 - 41,0

На остальные команды коэффициент 101 и более.

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на победителя испанской Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига Боруссия Дортмунд

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