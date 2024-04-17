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Ляказетт заинтересовал клубы МЛС и Саудовской Аравии

Французский форвард может покинуть европейский футбол уже летом.
Сегодня, 19:33
Александр Ляказетт / Getty Images
Александр Ляказетт / Getty Images

Нападающий Лиона Александр Ляказетт может покинуть европейский футбол, пишет RMC Sport.

32-летний нападающий стал целью для американских и саудовских клубов, которые попробуют летом переманить француза.

Ляказетт демонстрирует неплохую форму в Лионе, у него 18 голов в 29 матчах текущего сезона. Но контракт форварда истекает следующим летом.

Потому Лион был бы рад продать нападающего, к тому же это сильно разгрузит зарплатную ведомость клуба. А сам Александр будет решать вопрос своего будущего по завершении сезона.

Какие именно клубы МЛС и саудовской лиги претендуют на форварда издание не сообщает.

Ранее также сообщалось, что легенда сборной Бразилии вернулся на футбольное поле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Ляказетт

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