Саудовский клуб хочет подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции
Александр Ляказетт может перебраться в Азию.
В чемпионате Саудовской Аравии может появиться очередная звезда.
Как сообщает журналист Николо Скира, неназванный местный клуб заинтересован в услугах Александра Ляказетта.
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Детали потенциальной сделки по переходу 32-летнего француза на данный момент остаются неизвестными.
Напомним, форвард в прошлом году вернулся в Лион из лондонского Арсенала и стал в минувшей кампании чемпионата Франции вторым бомбардиром с 27 голами и 5 ассистами.