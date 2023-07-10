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Лидер Лацио пополнит ряды клуба из Саудовской Аравии

Милинкович-Савич, вероятно, выберет деньги вместо европейской карьеры.
Сегодня, 19:19
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич станет игроком Аль-Хиляля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб из Саудовской Аравии достиг устной договоренности с римлянами о переходе 28-летнего серба за 40 миллионов евро.

Сам футболист пока не определился со своим будущим. Игрок готов обсудить с саудовцами условия контракта. Сейчас все зависит от Милинковича-Савича, которому предложили контракт сроком на три года.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего лидера центра поля "орлов" девять голов и восемь ассистов в 36 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Челси нацелился на подписание ключевого полузащитника Лацио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль

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