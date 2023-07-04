Челси нацелился на подписание ключевого полузащитника Лацио

Милинкович-Савич может пойти на повышение.

Хавбек Лацио Сергей Милинкович-Савин попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Агент футболиста Матея Кежман предложил лондонцам услуги своего игрока. "Синие" хотят усилить центр поля после ухода ключевых футболистов.

Челси готов подписать 28-летнего серба, однако его трансфер не является приоритетом для клуба. В шорт-листе англичан также есть Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа.

В минувшем сезоне на счету Милинковича-Савича девять голов и восемь ассистов в 36 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что вингер Челси отказался от переезда в чемпионат Франции.