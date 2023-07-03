Вингер Челси отказался от переезда в чемпионат Франции

Вингер Челси Кристиан Пулишич определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает издание ESPN.

Лион предложил лондонцам 25 млн евро за капитана сборной США, однако сам футболист не хочет переходить в клуб из Лиги 1.

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Пулишич намерен перейти этим летом в Милан. Полузащитник уже уведомил об этом свое окружение и руководство Челси.

Отметим, итальянский клуб не хочет платить за вингера больше 15 миллионов евро, в то время как англичане требуют более 20 миллионов.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего американца всего один гол и один ассист в 24 матчах АПЛ.