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Челси усилился португальським талантом

Диего Моррейра может стать потенциальным конкурентом Михаила Мудрика.
Сегодня, 14:59
Диего Моррейра / Getty Images
Диего Моррейра / Getty Images

Лондонский Челси провернул еще одну летнюю сделку. 

Как сообщает пресс-служба "синих", клуб усилился португальським талантом Диего Моррейрой. Переход случился на правах свободного агента

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Контракт с футболистом подписан на пять лет. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что ранее Моррейра выступал за дубль Бенфики во втором португальськом дивизионе.  Сейчас вместе со своей сборной до 21 года выступает на молодежном Евро-2023.

Также стоит сказать, что основная позиция Диего - левый вингер, что потенциально делает его конкурентом Михаила Мудрика. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бенфика Лиссабон

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