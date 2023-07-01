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Челси готов выложить огромные деньги за хавбека Брайтона

Лондонцы хотят усилить центральную линию.
Сегодня, 00:30
Мойсес Кайседо / Getty Images
Мойсес Кайседо / Getty Images

Челси сделал официальное предложение Брайтону по хавбеку Мойсесу Кайседо. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Лондонцы предложили за 21-летнего эквадорца 80 млн евро. Данная сумма может удовлетворить руководство "чаек".

Стоит отметить, что "пенсионеры" не единственные, кто нацелился на талантливого игрока. Помимо лондонцев, на Кайседо также претендует Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне на счету игрока один гол и один ассист в 37 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси объявил о подписании сенегальского таланта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон Мойсес Кайседо

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