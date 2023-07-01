Челси готов выложить огромные деньги за хавбека Брайтона
Лондонцы хотят усилить центральную линию.
Челси сделал официальное предложение Брайтону по хавбеку Мойсесу Кайседо. Об этом сообщает издание Evening Standard.
Лондонцы предложили за 21-летнего эквадорца 80 млн евро. Данная сумма может удовлетворить руководство "чаек".
Стоит отметить, что "пенсионеры" не единственные, кто нацелился на талантливого игрока. Помимо лондонцев, на Кайседо также претендует Манчестер Юнайтед.
В минувшем сезоне на счету игрока один гол и один ассист в 37 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Челси объявил о подписании сенегальского таланта.