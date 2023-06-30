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Челси объявил о подписании сенегальского таланта

Николас Джексон стал игроком "синих".
Сегодня, 21:20
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Лондонский Челси усилил линию атаки сенегальским талантом.

Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перешел Николас Джексон. Сумма трансфера составила 37 млн евро.

Контракт с футболистом подписан на 8 летом. Отметим, что скоро такие длительные соглашения станут невозможными из-за того, что УЕФА введет новое правило.

В минувшем сезоне Джексон провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 5 результативных передач


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