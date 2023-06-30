Челси объявил о подписании сенегальского таланта
Николас Джексон стал игроком "синих".
Лондонский Челси усилил линию атаки сенегальским талантом.
Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перешел Николас Джексон. Сумма трансфера составила 37 млн евро.
Контракт с футболистом подписан на 8 летом. Отметим, что скоро такие длительные соглашения станут невозможными из-за того, что УЕФА введет новое правило.
… Nic Jackson! 💙 pic.twitter.com/IRFcrXnXf6— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023
В минувшем сезоне Джексон провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 5 результативных передач