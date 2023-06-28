УЕФА ограничил амортизацию трансферов пятью годами

Исполнительный комитет УЕФА принял решение ограничить амортизацию пятью годами с целью обеспечить равное отношение ко всем клубам и улучшить финансовую устойчивость.

Так союз отреагировал на жалобы многих клубов на действия лондонского Челси. Напомним, что при Боули "синие" стали заключать с футболистами долгосрочные контракты, что улучшало бюджет клуба с точки зрения фейр-плей.

Теперь клубы не мог заключать контракты с игроками более, чем на пять лет. То же самое касается и продления соглашений, все так же не более, чем на пять лет.

Изменения вступят в силу 1 июля, однако они не коснуться уже заключенных контрактов.

Ранее донецкий Шахтер анонсировал благотворительный матч.