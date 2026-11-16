Почеттино получит расширенные полномочия в Манчестер Юнайтед

Новый наставник Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино может получить более широкие полномочия, пишет The Athletic.

Напомним, что аргентинец приступит к работе с манкунианцами 18 ноября.

Издание утверждает, что в клубе многие убеждены, что Почеттино получит куда более широкие полномочия, чем его предшественники.

Ожидается, что аргентинец станет именно менеджером клуба и получит право вляить на трансферную политику.

При этом, не ожидается никаких проблем с руководством, так как Почеттино уже заслужил себе славу приятного человека, который легко находит общий язык с вышестоящими людьми.

Ранее также сообщалось, что эксфорвард Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру.

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