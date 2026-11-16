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"Спасибо за блестящий сезон": Клуб УПЛ обратился к Свитолиной после Итогового турнира WTA

Харьков поддержал свою амбассадорку после поражения в финале соревнований.
Сегодня, 14:33       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Футбольный клуб Харьков обратился к Элине Свитолиной после ее выступления на Итоговом турнире WTA.

Украинская теннисистка ранее стала вице-чемпионкой, уступив "нейтралке" Мирре Андреевой в финальном матче соревнований.

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"Элина, спасибо за блестящий сезон! Второе место на Итоговом турнире WTA 2026, лишь подчеркнуло отличную игру и стабильные результаты в течение всего года", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в июне 2026 года Свитолина стала амбассадоркой Харькова.

Ранее сообщалось, что Свитолина повторила историческое достижение на WTA Finals.

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