"Спасибо за блестящий сезон": Клуб УПЛ обратился к Свитолиной после Итогового турнира WTA
Харьков поддержал свою амбассадорку после поражения в финале соревнований.
Футбольный клуб Харьков обратился к Элине Свитолиной после ее выступления на Итоговом турнире WTA.
Украинская теннисистка ранее стала вице-чемпионкой, уступив "нейтралке" Мирре Андреевой в финальном матче соревнований.
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"Элина, спасибо за блестящий сезон! Второе место на Итоговом турнире WTA 2026, лишь подчеркнуло отличную игру и стабильные результаты в течение всего года", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, что в июне 2026 года Свитолина стала амбассадоркой Харькова.
Ранее сообщалось, что Свитолина повторила историческое достижение на WTA Finals.
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