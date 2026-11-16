iSport.ua
Русский Українська

Джервонта анонсировал свой бой против Камбососа

Чемпион в отпуске сообщил о возвращении в ринг в следующем году.
Сегодня, 15:28       Автор: Игорь Мищук
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион WBA в отпуске в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) анонсировал свой ближайший бой, в котором он встретится в ринге с бывшим чемпионом Джорджем Камбососом (22-4, 10 КО).

Американский боксер у себя в Instagram опубликовал постер будущего поединка, на котором указано, что бой против австралийца должен состояться весной 2027 года.

Читай также: Джервонту Дэвиса в очередной раз обвинили в избиении девушки

Ранее Дэвис заявлял, что вернется в ринг в феврале или марте, а поединок с Камбососом может пройти в Чикаго, США.

Напомним, что Джервонта должен был провести бой против блогера Джейка Пола 14 ноября прошлого года в Майами, однако поединок был отменен из-за того, что у боксера возникли проблемы с законом после очередных обвинений в домашнем насилии.

Последний раз Дэвис выходил в ринг в марте 2025 года, когда завершил ничьей решением большинства бой против Ламонта Роуча.

Камбосос свой предыдущий поединок провел в июне 2025 года, уступив техническим нокаутом в восьмом раунде обладателю титула IBF в первом полусреднем весе Ричардсону Хитчинсу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Джордж Камбосос

Статьи по теме

WBA обязала Дэвиса провести защиту титула WBA обязала Дэвиса провести защиту титула
Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу
Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом
Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе

Видео

Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона
Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут заключительный поединок в группе Лиги наций против Грузии
просмотров
Футбол сегодня: Германия - Нидерланды и другие матчи Лиги наций
просмотров
НБА: Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, Майами одолели Сакраменто
просмотров
Легенда Реала возглавил клуб из Сегунды
просмотров

Последние новости

Бокс15:40
Бокс: расписание боев
Бокс15:28
Джервонта анонсировал свой бой против Камбососа
Теннис14:33
"Спасибо за блестящий сезон": Клуб УПЛ обратился к Свитолиной после Итогового турнира WTA
Украина13:50
Полесье распрощалось со скандальным африканским легионером
Европа12:45
Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
Украина12:00
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут заключительный поединок в группе Лиги наций против Грузии
Европа11:48
Довбик входит в сферу интересов клубов Ла Лиги и Серии А
НБА10:55
НБА: Юта с Михайлюком проиграла Сан-Антонио, Бостон разгромил Даллас, победы Лейкерс и Нью-Йорка
НХЛ09:59
НХЛ: Эдмонтон обыграл Филадельфию, Даллас одолел Флориду, Вегас уступил Ванкуверу
Европа09:20
Футбол сегодня: Германия - Нидерланды и другие матчи Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK