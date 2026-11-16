Джервонта анонсировал свой бой против Камбососа

Чемпион в отпуске сообщил о возвращении в ринг в следующем году.

Чемпион WBA в отпуске в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) анонсировал свой ближайший бой, в котором он встретится в ринге с бывшим чемпионом Джорджем Камбососом (22-4, 10 КО).

Американский боксер у себя в Instagram опубликовал постер будущего поединка, на котором указано, что бой против австралийца должен состояться весной 2027 года.

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Ранее Дэвис заявлял, что вернется в ринг в феврале или марте, а поединок с Камбососом может пройти в Чикаго, США.

Напомним, что Джервонта должен был провести бой против блогера Джейка Пола 14 ноября прошлого года в Майами, однако поединок был отменен из-за того, что у боксера возникли проблемы с законом после очередных обвинений в домашнем насилии.

Последний раз Дэвис выходил в ринг в марте 2025 года, когда завершил ничьей решением большинства бой против Ламонта Роуча.

Камбосос свой предыдущий поединок провел в июне 2025 года, уступив техническим нокаутом в восьмом раунде обладателю титула IBF в первом полусреднем весе Ричардсону Хитчинсу.

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