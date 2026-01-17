iSport.ua
Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом

Титул WBA станет вакантным.
Сегодня, 13:46       Автор: Валентина Чорноштан
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Проблемы с законом Джервонты Дэвиса привели его к статусу чемпиона в отпуске, сообщает Boxing Scene.

Чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис, объявлен в розыск. Причиной розыска стали обвинения в побоях и попытке похищения бывшей девушки.

В связи с этим президент WBA подтвердил новый статус боксёра - champion in recess (чемпион в отпуске). Теперь ассоциация разыграет вакантный титул. Наиболее вероятными претендентами считаются Флойд Скофилд или Лукаса Бахди.

Напомним, что Дэвис владел титулом чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе с ноября 2023 года. В последний раз он выходил на ринг в марте прошлого года, когда свёл вничью поединок с Ламонтом Роучем.

Ранее Усик рассказал, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джервонта Дэвис

