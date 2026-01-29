Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу

В четверг, 29 января американская полиция наконец задержала бывшего чемпиона мира по боксу Джервонту Дэвиса, сообщает BoxingScene.

Напомним, что спортсмена обвинили в трёх преступлениях, касающихся домашнего насилия. Ордер на его арест был выдан ещё в середине января.

Три недели его разыскивали власти, пока наконец не задержали, поймав после посещения магазина. Дэвиса отправили в исправительное учреждение до решение суда.

Ещё после выдачи ордера WBA официально лишила его титулов, а также был отменён выставочный поединок против Джейка Пола.

Отметим, что ранее американца уже трижды арестовали по обвинению в домашнем насилии. В последний раз это случилось летом 2025 года, тогда Дэвис вышел под залог в 10 тысяч долларов.

