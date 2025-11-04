iSport.ua
Бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса официально отменен

Очередные проблемы с законом чемпиона WBA сорвали поединок.
Сегодня, 14:10
Промоутерская компания боксирующего блогера Джейка Пола Most Valuable Promotions выступила с заявлением об отмене выставочного боя против обладателя титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

Поединок должен был состояться 14 ноября в Майами, однако чемпион-легковес снова столкнулся с проблемами с законом после того, как его бывшая девушка обвинила боксера в избиении.

"Наша команда близко работала со всеми сторонами, чтобы ответственно разобраться в этой ситуации. Хотя мы не будем проводить это событие, мы все еще планируем, что Джейк Пол возглавит ивент на Netflix в 2025 году. Подробности насчет новой даты, места проведения, соперника Джейка и других боев будут объявлены, как только мы их согласуем. Мы благодарим Netflix, Kaseya Center и Seminole Hard Rock Hotel & Casino за партнерство", - сказал глава MVP Накиса Бидариан.

Ранее промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа ответил, может ли его клиент стать ближайшим соперником Пола.

