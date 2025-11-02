Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, может ли его клиент подраться с блогером Джейком Полом вместо чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, у которого возникли проблемы с законом.

Представитель британского боксера отметил, что в случае хорошего предложения он не исключает подобного развития событий, но пока никакой конкретики нет.

"Я разговаривал с Накисой Бидарианом, просто обсуждали разные вещи. Я ничего не знаю о ситуации с Джервонтой Дэвисом. У меня нет информации о боях. Никаких серьезных разговоров об Энтони Джошуа. Это могло проскользнуть в разговоре, но ключевым моментом, по-видимому, является эксклюзивный контракт Энтони с DAZN.

Бой будет через две недели. Эй Джей сейчас в лагере, но он не готовится к бою через две недели. Но сами понимаете - это Джейк Пол. Нужен ли ему полноценный лагерь? Нет. Но я думаю, что на этом этапе не о чем сообщить.

Знаете, если бы мы получили правильное предложение, и DAZN были бы довольны, согласился бы Эй Джей? Я думаю, что да. Но пока нечего сообщать. Это может измениться. Бой через две недели, не так ли? Я готов принять в этом участие за хорошие деньги", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Напомним, что выставочный бой Пола с Дэвисом был запланирован на 14 ноября в Майами, однако у чемпиона WBA возникли проблемы с законом после того, как его бывшая девушка обвинила боксера в избиении.

