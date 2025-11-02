iSport.ua
Русский Українська

Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола

Эдди Хирн отреагировал на поиски блогером замены Джервонте.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, может ли его клиент подраться с блогером Джейком Полом вместо чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, у которого возникли проблемы с законом.

Представитель британского боксера отметил, что в случае хорошего предложения он не исключает подобного развития событий, но пока никакой конкретики нет.

Читай также: Джейк Пол - о возможном поединке с Джошуа: "Было бы прикольно принять сражение"

"Я разговаривал с Накисой Бидарианом, просто обсуждали разные вещи. Я ничего не знаю о ситуации с Джервонтой Дэвисом. У меня нет информации о боях. Никаких серьезных разговоров об Энтони Джошуа. Это могло проскользнуть в разговоре, но ключевым моментом, по-видимому, является эксклюзивный контракт Энтони с DAZN.

Бой будет через две недели. Эй Джей сейчас в лагере, но он не готовится к бою через две недели. Но сами понимаете - это Джейк Пол. Нужен ли ему полноценный лагерь? Нет. Но я думаю, что на этом этапе не о чем сообщить.

Знаете, если бы мы получили правильное предложение, и DAZN были бы довольны, согласился бы Эй Джей? Я думаю, что да. Но пока нечего сообщать. Это может измениться. Бой через две недели, не так ли? Я готов принять в этом участие за хорошие деньги", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Напомним, что выставочный бой Пола с Дэвисом был запланирован на 14 ноября в Майами, однако у чемпиона WBA возникли проблемы с законом после того, как его бывшая девушка обвинила боксера в избиении.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

Статьи по теме

"Это бизнес": Промоутер Гарсии объяснил, почему тот не будет драться с Полом "Это бизнес": Промоутер Гарсии объяснил, почему тот не будет драться с Полом
Пол выразил готовность принять бой с заменой Джервонте Пол выразил готовность принять бой с заменой Джервонте
Команда Пола начала активные поиски замены Джервонте Команда Пола начала активные поиски замены Джервонте
"Открыты к переговорам": Менеджер Дюбуа заявил о готовности устроить реванш с Джошуа "Открыты к переговорам": Менеджер Дюбуа заявил о готовности устроить реванш с Джошуа

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа16:05
Милан хочет подписать игрока сборной Украины уже зимой
Европа15:35
Интер с трудом вырвал победу у аутсайдера чемпионата
Европа15:15
Малиновский может поработать с экс-тренером Довбика
Бокс14:58
"Это бизнес": Промоутер Гарсии объяснил, почему тот не будет драться с Полом
Европа14:25
Игроку Челси присудили 300 часов общественных работ за очередное нарушение ПДД
Лига Чемпионов14:20
ПСЖ может сыграть против Баварии без своего лидера
Европа13:49
Аутсайдер АПЛ уволил главного тренера
Другие страны13:25
Экс-игрок Барселоны нашел себе клуб в третьем дивизионе ОАЭ
Украина13:25
Календарь Шахтера: "горняки" снова будут противостоять Динамо после поражения в Кубке
Бокс13:10
Уордли потерял статус временного чемпиона WBA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK