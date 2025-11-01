Джервонту Дэвиса в очередной раз обвинили в избиении девушки

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис за две недели до выставочного боя с блогером Джейком Полом, запланированном на 14 ноября, в очередной раз столкнулся с проблемами с законом.

Как сообщает ESPN, бывшая девушка боксера Кортни Россел обвинила боксера в домашнем насилии. Согласно иску, спортсмена обвиняют в нанесении побоев, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы, похищении и умышленном причинении морального вреда.

Инцидент произошел 27 октября в мужском клубе Tootsies в Майами, где Россел работает официанткой. Утверждается, что Дэвис напал на девушку в подсобном помещении, где не было камер видеонаблюдения, протащил ее через лестничную клетку, кухню и черный вход, после чего избил на парковке.

Россел сообщила, что до инцидента она состояла в отношениях с Дэвисом около пяти месяцев, и рассказала о многочисленных случаях домашнего насилия, оскорблений и угроз со стороны боксера. По ее словам, было как минимум четыре предыдущих инцидента, когда спортсмен применял физическую силу и душил ее, а в двух случая угрожал ее убить.

Первый из инцидентов произошел 2 сентября, когда Дэвис якобы угрожал убить Россел за то, что та не отвечала на его звонки и текстовые сообщения. Второй случился 23 сентября, когда, по ее словам, боксер обвинил ее в измене и написал сообщение: "Я тебя убью", а позже в тот же день напал на нее и начал душить на публике в ресторане.

После инцидента на этой неделе Дэвис отправил Россел сообщение со словами: "Я уже еду! К тебе домой", что девушка интерпретировала как то, что боксер направляется к ней домой, чтобы продолжить издевательства.

В иске утверждается, что теперь Россел страдает от посттравматического стрессового расстройства, тревожности и сильного страха и обратилась к специалистам для лечения серьезного эмоционального и физического вреда, причиненного Дэвисом.

Адвокаты девушки требуют от боксера компенсации и взыскания ущерба, а также ходатайствуют о проведении суда присяжных.

Помешает ли эта история проведению боя Дэвиса против Пола, пока не известно, поскольку обе стороны отказались от комментариев.

Напомним, что лишь в августе другая бывшая девушка Дэвиса и мать двоих его детей отозвала иск против него, в котором также обвиняла боксера в домашнем насилии.

