"Кусок мусора": Пол резко отреагировал на срыв боя с Джервонтой из-за его проблем с законом

Блогер высказался о боксере, которого в очередной раз обвинили в избиении девушки.
Сегодня, 15:48       Автор: Игорь Мищук
Джервонта Дэвис и Джейк Пол / Getty Images
Джервонта Дэвис и Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол отреагировал на отмену его выставочного боя против чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

Шоумен резко раскритиковал боксера, очередные проблемы с законом которого стали причиной срыва поединка.

Читай также: Бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса официально отменен

"Джервонта Дэвис - это настоящий ходячий кусок мусора. Работать с ним - это абсолютный кошмар. Непрофессионализм, странные запросы, опоздания на съемки на много часов. Вплоть до многочисленных арестов и связанных с ними обвинений и судебных исков. Если вы поддерживаете этого человека, вы поддерживаете самый мерзкий грех, который только может совершить человек.

Я не хотел давать этому обидчику платформу для роста количества фанатов и увеличения своего банковского счета. Моя компания защищает женщин. Мне очень жаль всех причастных. Больше всего бойцов андеркарда, моих людей из MVP и мою команду, которая так упорно работала, готовясь к этому поединку. Жертвуя временем с близкими и детьми, только чтобы этот дурак снова сошел со своего узкого ума. Страшно, что такие дьявольские люди, как он, могут подняться на вершину культуры и спорта, в том числе и на ведущие роли.

Я надеюсь, что люди отвернуться от этого фейкового ряженого гангстера и начнут болеть за что-то более глубокое. Что касается меня, то, как всегда, я двигаюсь дальше. Кто угодно, когда угодно и где угодно", - написал Пол в Instagram.

Напомним, что выставочный бой Пола с Дэвисом должен был состояться 14 ноября в Майами, однако у чемпиона WBA возникли проблемы с законом после того, как его бывшая девушка обвинила боксера в избиении.

