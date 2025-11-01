iSport.ua
Джейк Пол - о возможном поединке с Джошуа: "Было бы прикольно принять сражение"

Команда ведёт переговоры о бое.
Американский блогер и боксер Джейк Пол рассказал Sky Sports что его команда планирует организовать бой с британским супер тяжеловесом Энтони Джошуа.

"Сто процентов, что это сражение может произойти. Наши команды уже ведут переговоры и работают над тем, чтобы устроить этот поединок в следующем году. Было бы круто провести бой с Энтони Джошуа после поединка против Джервонты Дэвиса.

Меня вдохновляет возможность пойти на огромный риск, принять серьезный вызов и выйти на ринг, где никто не верит, что у меня может быть хоть малейший шанс на победу", — цитирует Пола издание.

Напомним, 14 ноября, в пятницу, Джейк Пол проведет бой против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

Ранее абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на желание Пола провести бой с ним.

