Райан Гарсия сообщил, сколько ему готовы были заплатить за бой с Джейком Полом

Американский полусредневес Райан Гарсия подтвердил, что ему предлагали бой против блогера Джейка Пола, соперником которого в итоге стал экс-чемпион супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

По словам боксера, ему были готовы заплатить за поединок против шоумена 20 миллионов долларов, однако он отказался.

"Я не согласился на бой с Джейком Полом, потому что у меня был запланирован поединок с Марио Барриосом. Мне предлагали 20 миллионов. Но я согласился подраться с Барриосом за меньшую сумму, чтобы все вам показать. И бой с Полом - это глупое противостояние. Он весит 100 килограммов, черт возьми.

Болельщики не будут считать меня хорошим бойцом, если только я его не нокаутирую. Как я нокаутирую 100-килограммового парня, который умеет боксировать? Да, я мог бы поймать его, но он хотел драться в 12-унцовых перчатках. Я хочу подраться в 8-унцовых. Позвольте мне надеть 8-унцовые перчатки. А он тогда может драться в 12-унцовых. Это справедливо. На твоей стороне вес, а на моей - четыре унции веса перчаток", - приводит слова Гарсии SecondsOut.

Напомним, ранее Райан Гарсия анонсировал свой ближайший бой c Марио Барриосом.

