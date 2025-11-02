"Это бизнес": Промоутер Гарсии объяснил, почему тот не будет драться с Полом

Оскар Де Ла Хойя, промоутер полусредневеса Райана Гарсии, отреагировал на слухи о том, что его клиент может стать соперником блогера Джейка Пола вместо чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, у которого возникли проблемы с законом.

Представитель американского боксера заявил, что его подопечный не сможет выйти на этот поединок, объяснив это контрактными обязательствами.

"Я проснулся из-за звонков журналистов, которые спрашивали о бое Джейка Пола и Райана Гарсии. Позвольте мне рассказать вам, почему этот поединок не состоится. Райан Гарсия дерется на DAZN, а Джейк Пол - на Netflix. Я имею в виду, что в этом вся суть.

У Golden Boy есть контракт с DAZN, а у Райана Гарсии есть контракт с Golden Boy. Вот и все. Это бизнес. Гарсия, вероятно, будет возмущаться, что мы мешаем ему зарабатывать деньги и все такое. Но нужно следовать закону и правилам.

У тебя контракт с DAZN и Golden Boy. Так дела не будет. Я объявлю следующий бой Райана Гарсии, с кем и когда он будет драться", - приводит слова Де Ла Хойи SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое.

