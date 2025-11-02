iSport.ua
Русский Українська

"Это бизнес": Промоутер Гарсии объяснил, почему тот не будет драться с Полом

Представитель боксера опроверг вероятность поединка с блогером.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Оскар Де Ла Хойя, промоутер полусредневеса Райана Гарсии, отреагировал на слухи о том, что его клиент может стать соперником блогера Джейка Пола вместо чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, у которого возникли проблемы с законом.

Представитель американского боксера заявил, что его подопечный не сможет выйти на этот поединок, объяснив это контрактными обязательствами.

Читай также: Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола

"Я проснулся из-за звонков журналистов, которые спрашивали о бое Джейка Пола и Райана Гарсии. Позвольте мне рассказать вам, почему этот поединок не состоится. Райан Гарсия дерется на DAZN, а Джейк Пол - на Netflix. Я имею в виду, что в этом вся суть.

У Golden Boy есть контракт с DAZN, а у Райана Гарсии есть контракт с Golden Boy. Вот и все. Это бизнес. Гарсия, вероятно, будет возмущаться, что мы мешаем ему зарабатывать деньги и все такое. Но нужно следовать закону и правилам.

У тебя контракт с DAZN и Golden Boy. Так дела не будет. Я объявлю следующий бой Райана Гарсии, с кем и когда он будет драться", - приводит слова Де Ла Хойи SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Де Ла Хойя Райан Гарсия Джейк Пол

Статьи по теме

Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола
Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое
Пол выразил готовность принять бой с заменой Джервонте Пол выразил готовность принять бой с заменой Джервонте
Суперлига: Киев-Баскет дожал Запорожье, Днепр неожиданно проиграл Ровно Суперлига: Киев-Баскет дожал Запорожье, Днепр неожиданно проиграл Ровно

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Дембеле пожаловался на травму за 2 недели до сборной Украины
Формула 118:48
Боттас высоко оценил будущее сотрудничество с Пересом
Теннис18:16
Соболенко победила Паолини в группе WTA Finals-2025
Европа17:56
Хавбек Манчестер Сити установил клубный рекорд
Футзал17:45
Экстра-лига по футзалу: Сокол одолел Любарт, Тайр Эксперт переиграл Авалон, а Сухая Балка разгромила Фурнитуру
Украина17:30
Заря минимально обыграла Рух
Теннис17:24
Снигур выиграла турнир ITF в Глазго
Европа16:48
Одноклубник Миколенко снова оказался под прицелом грандов
Украина16:18
Суперлига: Киев-Баскет дожал Запорожье, Днепр неожиданно проиграл Ровно
Европа16:05
Милан хочет подписать игрока сборной Украины уже зимой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK