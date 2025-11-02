Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое
Полусредневес Райан Гарсия (24-2, 20 КО) в своем ближайшем поединке может подраться за чемпионский титул.
Как сообщает The Ring, американский боксер близок к соглашению о бое против обладателя пояса WBC в полусреднем дивизионе Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО). Поединок должен состояться в первом квартале 2026 года.
По информации издания, промоутерские компании Golden Boy и PBC, представляющие интересы боксеров, уже обменялись контрактами.
Гарсия в своем последнем бою в мае этого года уступил единогласным решением судей Роландо Ромеро, который завоевал вакантный пояс регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе.
Барриос предыдущий раз выходил в ринг в июле и свел вничью поединок с легендарным Мэнни Пакьяо, сохранив свой титул.
Напомним, ранее Гарсию называли в качестве потенциальной замены Джервонте Дэвису в бою против блогера Джейка Пола.
