Бой Чисоры против Уайта сорвался - источник

Дерек не выйдет в ринг в запланированную дату.

Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) не проведет свой юбилейный 50-й бой с соотечественником Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

Поединок должен был состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере, однако, как сообщает инсайдер Дэн Рафаэль, в запланированную дату Чисора вообще не выйдет в ринг.

Точные причины отмены боя пока не называются.

"По данным источника, супертяжеловесы Дерек Чисора и Диллиан Уайт не только не будут драться в третий раз 13 декабря, как планировалось, но и Чисора не будет драться в этот день ни с кем. Я пока не уверен в причине", - написал Рафаэль в сети X.

Отметим, что этот бой мог стать для соперников уже третьей встречей в ринге. В предыдущих двух Чисора потерпел поражения. В 2016 году Уайт выиграл раздельным решением судей, а в 2018 году нокаутировал оппонента.

Ранее еще один потенциальный соперник Джаррелл Миллер отреагировал на внезапный отказ Чисоры от боя.

