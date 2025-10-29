iSport.ua
"Не думаю, что он боится": Миллер отреагировал на внезапный отказ Чисоры от боя

Американский супертяж попытался предположить, почему его потенциальный соперник передумал.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Джаррелл Миллер / Getty Images
Джаррелл Миллер / Getty Images

Американский представитель супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер прокомментировал отказ от боя Дерека Чисоры, который мог встретиться с ним в своем юбилейном 50-м бою.

По словам боксера, вероятно, у британца были на то свои причины, о которых он не знает наверняка, но не связывает это со страхом.

Читай также: "Дерек не захотел": Промоутер опроверг информацию о следующем сопернике Чисоры

"Чисора месяцами вызывал меня, говорил, чтобы я оставался в форме, что мы устроим бой. Мы согласились на тестирование VADA, подписали контракт. Все было хорошо, мы были готовы поставить точку, но внезапно Чисора не захотел драться.

Я действительно не знаю, что он думает. Но Дерек - ветеран в этой игре. Возможно, он знает что-то, чего не знаю я. Он может понимать, что его тело не готово к бою со мной. Возможности упускаются и порой никогда не возвращаются.

Я на сто процентов разочарован этот ситуацией и тем, как все сложилось. Но Чисора заслужил право решать, что он хочет делать. Он никогда не был человеком, избегающим боев.

Честно говоря, я не знаю, почему он передумал. Я не думаю, что он меня боится. Но я определенно считаю, что он знает, что бой со мной был бы для него последним. Возможно, после поединка с Диллианом Уайтом он выжмет из своего тела еще два боя", - цитирует Миллера The Ring.

Напомним, ранее промоутер подтвердил, что в своем юбилейном бою Чисора должен встретиться с Диллианом Уайтом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Джаррелл Миллер

