"Все готово": Промоутер назвал соперника Чисоры для юбилейного боя

Британский боксер третий раз встретится с соотечественником, которому дважды уступил.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы ветерана супертяжелого дивизиона Дерека Чисоры, сообщил, что они нашли соперника для ближайшего боя.

Как заявил функционер, британский боксер в своем юбилейном 50-м поединке третий раз встретится в ринге с соотечественником Диллианом Уайтом.

Читай также: "Дерек не захотел": Промоутер опроверг информацию о следующем сопернике Чисоры

"Супертяжелый дивизион сейчас в полном расцвете. Вспомните все хорошие бои в супертяжелом весе, которые мы провели за последние два-три года, они были потрясающими.

Сейчас мы в той точке, когда эти бои происходят, и сегодня мы объявили еще один. Бой между Чисорой и Уайтом согласован, все готово. Нам нужно уладить пару моментов, но я с ними разберусь", - приводит слова Уоррена The Ring.

Бой Чисоры и Уайта должен состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере.

Ранее соперники уже дважды встречались в ринге, и Чисора потерпел поражения в обоих поединках. В 2016 году Уайт выиграл раздельным решением судей, а в 2018 году нокаутировал оппонента.

Ранее сообщалось, что Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара.

