Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара

Британский ветеран мог встретиться в ринге с молодым соотечественником.

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора рассказал, что ему предлагали провести бой против проспекта дивизиона Мозеса Итаумы.

По словам боксера, он отказался от этого поединка, когда узнал, что ему готовы заплатить два миллиона фунтов.

Читай также: "Ведем переговоры с несколькими": Промоутер рассказал о поиске соперника для Чисоры

"Мне предложили бой с Мозесом Итаумой в Саудовской Аравии. Я спросил: "Сколько?" Они ответили: "Два миллиона". Я сказал: "Нет, я пас", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Чисора и Итаума должны провести свои следующие поединки в одном шоу 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере. Предполагается, что для 41-летнего британского ветерана этот бой будет последним в карьере.

Напомним, ранее Чисора анонсировал свой юбилейный бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!