Эду отстранили от работы в Ноттингем Форест

Покидает "лесников" спустя год после назначения.
Сегодня, 08:02       Автор: Валентина Чорноштан
Эду Гаспар / Getty Images
Эду Гаспар / Getty Images

Бразильский функционер Эду Гаспар, который отвечал за футбольное направление Ноттингем Форест, покидает свой пост.

Как пишет The Telegraph, ему запретили появляться на тренировочной базе клуба и на домашнем стадионе.

Помимо этого, он уже пропустил последние три матча Фореста.

Напомним, что ранее бразильский специалист работал в Арсенале, где был техническим директором, но присоединился к "лесникам" летом 2025 года. За это время на усиление состава было потрачено около 200 млн фунтов.

Тем временем Манчестер Юнайтед определил шорт-лист потенциальных тренеров.

