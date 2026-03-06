Эду отстранили от работы в Ноттингем Форест

Покидает "лесников" спустя год после назначения.

Бразильский функционер Эду Гаспар, который отвечал за футбольное направление Ноттингем Форест, покидает свой пост.

Как пишет The Telegraph, ему запретили появляться на тренировочной базе клуба и на домашнем стадионе.

Помимо этого, он уже пропустил последние три матча Фореста.

Напомним, что ранее бразильский специалист работал в Арсенале, где был техническим директором, но присоединился к "лесникам" летом 2025 года. За это время на усиление состава было потрачено около 200 млн фунтов.

