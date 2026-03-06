НХЛ: Питтсбург проиграл Баффало, Коламбус победил Флориду
В ночь на пятниця, 6 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 5 марта
Лос-Анджелес – Айлендерс – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Шайбы:
1:0 – 3 Панарин (Андерсон, Копитар)
2:0 – 34 Хелениус (Уорд, Мэлот)
3:0 – 35 Андерсон (Кемпе, Даути)
3:1 – 40 Хорват (Пажо)
4:1 – 42 Лаферрье (Кюмпер, Кларк)
4:2 – 44 Пелек (Пажо)
5:2 – 48 Кемпе (Панарин, Кларк)
5:3 – 58 Хейнеман (Барзэл, Шефер)
Калгари – Оттава – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 17 Поспишил (Шарангович, Гридин)
1:1 – 29 Эллер (Зеттерлунд, Грейг)
1:2 – 46 Козенс (Брэди Ткачак)
1:3 – 58 Штюцле
1:4 – 59 Пинто (Зуб, Амадио)
Виннипег – Тампа-Бэй – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 35 Баррон (Пирсон, Кепке)
2:0 – 39 Шайфли (Коннор, Иафалло)
2:1 – 41 Пойнт (Рэддиш, Генцел)
3:1 – 45 Нюквист (Пирсон, Тэйвс)
4:1 – 58 Коннор (Иафалло, Шайфли)
Нэшвилл – Бостон – 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Шайбы:
1:0 – 13 Хаг (Свечков, Висблатт)
2:0 – 21 Вуд (Пербикс)
2:1 – 23 Гики (Линдхольм, Макэвой)
3:1 – 30 Хаула (Стэмкос, Шей)
4:1 – 32 Форсберг (Уфко, Стэмкос)
5:1 – 34 Вуд (Форсберг, Йоси)
5:2 – 46 Макэвой (Заха, Арвидссон)
5:3 – 55 Арвидссон (Заха, Миттлстадт)
6:3 – 57 Евангелиста (Форсберг)
Питтсбург – Баффало – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 12 Маклауд
1:1 – 14 Раст (Киндел)
1:2 – 24 Норрис (Байрэм, Доун)
1:3 – 26 Так (Томпсон, Пауэр)
1:4 – 30 Пауэр (Эстлунд, Норрис)
1:5 – 56 Самуэльссон
Филадельфия – Юта – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 21 Шмалц (Дурзи, Гюнтер)
0:2 – 28 Келлер (Шмалц, Гюнтер)
0:3 – 58 Карконе (Марино, Стенлунд)
Рейнджерс – Торонто – 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Шайбы:
0:1 – 1 Маччелли (В. Нюландер)
1:1 – 6 Кайлле (Шнайдер)
1:2 – 25 Коуэн (Таварес, Найз)
2:2 – 27 Гавриков (Бродзински, Рэддиш)
3:2 – 45 Лафреньер (Зибанежад)
4:2 – 50 Хмеларж ()
5:2 – 51 Зибанежад (Фокс, Лафреньер)
6:2 – 57 Кайлле (Зибанежад, Лафреньер)
Коламбус – Флорида – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Шайбы:
1:0 – 5 Проворов (Марченко, Монахан)
2:0 – 30 Оливер (Проворов, Замула)
3:0 – 41 Дженнер (Джонсон)
3:1 – 49 Миккола (Райнхарт, Экблад)
3:2 – 54 Беннетт (Мэттью Ткачак, Экблад)
4:2 – 58 Оливер (Проворов, Койл)
