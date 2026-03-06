iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Леклер оценил силу Феррари перед Гран-при Австралии

Перед стартом Гран-при делится прогнозом.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер перед предстоящим Гран-при Австралии поделился мнением о своих соперниках.

Гонщик заявил, что считает Скудерию второй-третьей по скорости командой в пелотоне, вместе с Ред Буллом и Маклареном.

Также монегаск сказал, что очень доволен работой с итальянской командой: "Мы довольны тем, как поработали. В 2025 году одним из негативных моментов было то, как прошли предсезонные тесты, в то время как в этом году тесты прошли хорошо, мы собрали очень много информации".

Леклер также отметил, что если другие команды сделают все правильно на старте Гран-при, у Феррари вряд ли будет большое преимущество на трассе.

К слову, уже известно расписание Гран-при Австралии 2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

Статьи по теме

Гран-при Австралии: сезон-2026 стартует уже в этот уикэнд Гран-при Австралии: сезон-2026 стартует уже в этот уикэнд
Экс-пилот Макларен поделился мнением о заднем антикрыле Феррари Экс-пилот Макларен поделился мнением о заднем антикрыле Феррари
Феррари решила отложить установку уникального антикрыла Феррари решила отложить установку уникального антикрыла
Хэмилтон - о межсезонной подготовке: "Никогда не тренировался так много" Хэмилтон - о межсезонной подготовке: "Никогда не тренировался так много"

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Реала, ПСЖ и Наполи
просмотров
УПЛ: Александрии присудили техническое поражение в матче с Оболонью
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Биатлон14:40
Меркушина выигрывает масс-старт-60 на ЮЧС
Европа14:22
Защитник Тоттенхэма рассматривает трансфер в другую лигу на фоне поражений команды
Бокс13:50
Чисора раскрыл причину организации боя Усик - Верховен в Египте
НБА13:25
Карри назвал двух игроков, которые могут побить его рекорд по трехочковым
НБА12:50
Центровой Сперс оформил уникальную результативность
НБА12:18
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
Формула 111:59
Леклер оценил силу Феррари перед Гран-при Австралии
Европа11:31
Сербский форвард Ювентуса восстанавливается после долгого отсутствия
Европа11:04
Флик связывает свою судьбу с Барселоной с выбором президента
Европа10:39
Милан готовят новое соглашение для португальского вингера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK