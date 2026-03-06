Леклер оценил силу Феррари перед Гран-при Австралии

Пилот Феррари Шарль Леклер перед предстоящим Гран-при Австралии поделился мнением о своих соперниках.

Гонщик заявил, что считает Скудерию второй-третьей по скорости командой в пелотоне, вместе с Ред Буллом и Маклареном.

Также монегаск сказал, что очень доволен работой с итальянской командой: "Мы довольны тем, как поработали. В 2025 году одним из негативных моментов было то, как прошли предсезонные тесты, в то время как в этом году тесты прошли хорошо, мы собрали очень много информации".

Леклер также отметил, что если другие команды сделают все правильно на старте Гран-при, у Феррари вряд ли будет большое преимущество на трассе.

К слову, уже известно расписание Гран-при Австралии 2026.

