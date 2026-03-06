Меркушина выигрывает масс-старт-60 на ЮЧС

Золото у Меркушиной, остальные украинки в топ-30.

В пятницу, 6 марта, прошел масс-старт-60 в рамках юниорского чемпионата мира в Арбери.

В гонке сборную Украину представляли Александра Меркушина, Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько и Полина Пуцко. Лидер "сине-желтых" Меркушина смогла добыть в борьбе золото на ЮНС.

Несмотря на три промаха, украинка завершила гонку с результатом 29:17,1. На втором и третьем местах оказались представительницы Литвии Эстере Вольфа (1+2+0+1) +19,9 и Эльза Блейделе (0+3+1+0) +36,9.

Остальные украинки завершили гонку на следующих позициях: 21 место - Татьяна Тарасюк (0+2+0+1), 22 - Полина Пуцко (0+1+1+0), 27 - Ксения Приходько (0+1+2+1).

Ранее уже определилась обладательница малого Хрустального глобуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!